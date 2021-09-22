Хамес перейдет на правах аренды в катарский «Эр-Райан»

Полузащитник «Эвертона» Джеймс Родригес близок к тому, чтобы присоединиться к катарскому «Эр-Райану».
Катарский клуб объявил об аренде 30-летнего колумбийца. Игрок уже прошел медицинское обследование.
Добавим, что Хамес пополнил состав «Эвертона» в сентябре прошлого года. В составе ливерпульской команды он провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал девять ассистов. Его контракт истекает летом 2022-го.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 миллионов евро.
قريبًا— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 22, 2021
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источник: Twitter.com