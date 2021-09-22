«Он в сборной порядок не смог навести». Канчельскис выступил против Черчесова в «Спартаке»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не видит ничего хорошего в возможном назначении экс-наставника сборной России Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Спартака».

«Назначение Черчесова вообще станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака». Его возможный приход — очень большая проблема для красно-белых. Черчесов наведет порядок? Ерунда! Он в сборной порядок не смог навести, где работы в три раза меньше. Как он в «Спартаке» сможет что-то навести? Тем более был он уже там, разве получилось? Второй раз на грабли наступать всегда больнее», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

В «Спартаке» Черчесов работал в 2007-2008 годах, приведя команду в первом сезоне ко второму месту в национальном чемпионате. Наставник был уволен летом следующего года после разгромных поражений от ЦСКА (1:5) и киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов (1:4).