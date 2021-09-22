Сухой рассудит «Динамо» и «Рубин»

Центральную встречу грядущего уик-энда в российской премьего-лиге, в которой сыграют московское «Динамо» и казанский «Рубин», обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим, помогать ему на поле будут Алексей Стипиди и Максим Ковалев, а на системе VAR - Артем Любимов и Алексей Лунев.

Эти и другие назначение 9-го тура РПЛ приведены ниже в официальном сообщении РФС в твиттере.