Российского футболиста, выступающего в Австрии, дисквалифицировали на 48 матчей

Российский футболист австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев дисквалифицирован на 48 матчей.
Ранее 11 сентября Арсанукаев в матче девятой австрийской лиги «Виктория Брегенц» - «Гефис / Саттинс» получил вторую желтую карточку за опасную игру. Недовольный объяснением судьи, россиянин сказал арбитру: «Я покажу тебе, за что нужно наказывать». После этого он головой сломал игроку нос, - передает «МК-Спорт» со ссылкой на «Kronen Zeitung».
Полиция зафиксировала происшествие и передала материалы в суд. Травмированному игроку сделали операцию.
«Виктория Брегенц» исключила Арсанукаева из клуба.
источник: МК-Спорт