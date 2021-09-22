Лахтер заявил, что Захарян не является футболистом, способным решать задачи дортмундской «Боруссии»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о перспективах Арсена Захаряна уйти в Европу в ближайшее время. 18-летнего полузащитника московского «Динамо» недавно связывали интересы «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».

- Мне трудно поверить, что сейчас кто-то в Европе действительно возбужден Захаряном, учитывая его результативность в этом сезоне — два гола и три голевых передачи за восемь матчей, - говорит Лахтер.

Другое дело, что Дортмунд - продающий клуб и каждую покупку они оценивают с точки зрения дальнейшей реализации трансферных прав. Понятно, что это никакой не Обамеянг, не Ройс и не Левандовски. Захарян - не футболист, который сегодня может решать задачи на уровне «Боруссии», - сказал Лахтер в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Захарян находится в клубной системе «Динамо» с 2017 года. За основную команду москвичей он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в девять миллионов евро.