Хохлов подал в суд на Facebook

Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook, которая владеет не только одноименной социальной сетью, но и Instagram.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», - приводит слова Хохлова «Октагон».

Добавим, что Хохлов возглавил «Ротор» перед началом текущего сезона. После 12 матчей в ФНЛ волгоградская команда набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.