Семак заявил, что в матче с «Крыльями Советов» будут играть сильнейшие футболисты

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своими ожиданиями от матча девятого тура Российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов».

«В матче с «Крыльями» будут играть сильнейшие. «Крылья Советов» очень организованно действуют, хороший подбор футболистов, многие достаточно молоды, но при этом уже имеют опыт выступления в РПЛ. Поражения в начале чемпионата? Возможно, ещё не вкатились в сезон, возможно, не хватило одного-двух игроков на позициях, которые нужно было усилить», - передает слова главного тренера «Зенита» пресс-служба клуба.

После восьми туров «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, имея в активе 20 баллов. На счету самарской команды десять очков и десятое место в таблице.