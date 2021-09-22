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22 сентября 15:36
автор: Александр Бойченко

Семак прокомментировал отказ Дзюбы выступать за сборную России в октябрьских матчах

Сборная России в октябре сыграет со сборными Словакии и Словении.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о расширенном составе сборной России на отборочные матчи октябрьского ЧМ-2022, а также прокомментировал решение нападающего Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную.

- Это исключительно решение Артёма. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он — взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Валерий Карпин включил нападающего «Зенита» в расширенный состав сборной России на домашний матч со Словакией (8 октября) и выездную игру со Словенией (11 октября).

Дзюба отказался и заявил, что не хочет подводить национальную команду и занимать место другого игрока, так как не набрал оптимальную форму.

Добавим, что Дзюба принял участие в 55 матчах за национальную сборную, забив в них 30 мячей. Таким образом он сравнялся с Александром Кержаковым за звание лучшего голеадора команды. Действующая трансферная стоимость Дзюбы равняется 10 миллионам евро по данным Transfermarkt.

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