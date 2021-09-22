Спортивный директор «Вольфсбурга»: Захаряна знают в Германии

Спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке прокомментировал интерес немецкого клуба к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Захаряна знают в Германии, но информация об интересе к нему «Вольфсбурга» - всего лишь слухи», - сказал Шмадтке Sport24.

Напомним, Захарян находится в клубной системе «Динамо» с 2017 года. За основную команду москвичей он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в девять миллионов евро.