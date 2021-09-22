ЦСКА сыграет с ижевским «Зенитом» без Фернандеса, Акинфеева и Дзагоева

22 сентября ЦСКА вылетел в Ижевск, где сыграет матч группового этапа Кубка России с местным «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба. Тренерский штаб решил не брать на игру вратаря Игоря Акинфеева, защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алана Дзагоева.
На выезд отправились 19 футболистов армейцев:
Вратари: Владислав Тороп, Данила Боков.
Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Егор Носков.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бактиер Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Эдуард Багринцев, Дмитрий Каптилович, Руслан Дауров.