«Ахмат» обыграл на выезде московский «Кайрат» в матче Кубка России, реализовав два пенальти

«Ахмат» обыграл в гостевом матче второго тура группового этапа Кубка России московский «Кайрат» со счетом 2:0.
Два гола грозненцы забили, реализовав удары с 11-метрового. Абубакар Кадыров отличился на 18-й минуте, румынский форвард Габриэль Янку на 57-й. Точку в матче поставил Амир Адуев (79-я минута).
Таким образом, «Кайрат» проиграл оба матча на групповой стадии и завершил выступление в Кубке России. «Ахмат» и «Ротор» набрали три очка. Очная встреча команд за выход в 1/8 финала состоится 27 октября в Волгограде.
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