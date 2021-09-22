Вратарь «Уфы» Кузнецов отбил все четыре удара в серии пенальти в первой игре за клуб

Дебют вратаря «Уфы» Алексея Кузнецова за основную команду клуба получился успешный.

25-летний голкипер отбил все четыре удара в послематчевой серии пенальти от футболистов махачкалинского клуба «Легион-Динамо» (1:1, 2:0, пен.).

Напомним, что по регламенту Кубка России в случае ничьи в основное время матча на групповом этапе команды все равно пробивают серию пенальти, победивший получает два очка, проигравший - одно.

Таким образом, участник 1/8 финала Кубка России от этой группы определится 27 октября во Владикавказе, где «Алания», которая ранее победила махачкалинскую команду (3:2), сыграет с «Уфой»