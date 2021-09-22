«Крылья Советов» отправили десять мячей в ворота «Знамени», Пиняев оформил дубль

«Крылья Советов» разгромили ногинское «Знамя» со счетом 10:0 в гостевом матче второго тура группового этапа Кубка России.

В составе самарцев хет-трик в активе Дмитрия Цыпченко (20-я, 64-я и 71-я минуты), дубли оформили Сергей Пиняев (22 и 30) и Иван Сергеев (83 и 85). По голу на счету Данилы Липового (8), Дениса Якубы (77) и Глена Бейла (89).

Отметим, что «Крылья Советов» стали первой командой в истории Кубка России, которая забила десять мячей в ворота соперника.

Таким образом, самарцы набрали три очка возглавили группу 9. На втором месте «Енисей». У красноярцев также три очка. «Знамя» заняло последнее место и покидает турнир, не набрав очков в двух матчах.

Следующую встречу «Крылья Советов» проведут в Красноярске против «Енисея». Матч состоится 27 октября.