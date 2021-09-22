Адвокат Хохлова дал комментарий по поводу суда с Facebook

Анна Варганова, адвокат Дмитрия Хохлова, объяснила позицию своего клиента по поводу суда с американской корпорацией Facebook.

«Американский суд признал Facebook публичной площадкой, он не имеет права блокировать людей за такие вещи, как употребление фамилии. По поводу морального вреда — мы попробуем получить больше. Мне кажется, что у нас очень низкие суммы взыскания морального вреда. Для того, чтобы имя стало на столько публичным и известным нужно большое количество усилий, времени и денег», - приводит слова юриста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Хохлов требует возместить Facebook 150 миллионов рублей, а блокировка пользователей, использующих фамилию главного тренера волгоградского «Ротора», осуществляется и в Instagram, который также принадлежит американской компании Facebook.