«Это нарушение прав человека». Милонов - о действиях Facebook в отношении Хохлова

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказался об иске российского тренера Дмитрия Хохлова к Facebook с требованием прекратить блокировку пользователей за использование его фамилии.

«Из-за этого ограничения нужно подать не только в суд, но и в Роскомнадзор, чтобы они от его имени разбирались с Facebook, потому что это явное нарушение прав человека. Они банят российские СМИ за то, что они высказывают позицию иную от взглядов американских властей. Я бы не исключал варианта блокировки Facebook на территории России», - приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хохлов также требует с американской корпорации 150 миллионов рублей за возмещение морального вреда.