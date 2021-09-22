Адвокат Хохлова: В США исполнят решение московского суда по иску Хохлова к Facebook

Анна Варганова, адвокат главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова, уверена, что в США исполнят решение Солнцевского районного суда Москвы по иску ее клиента к американской корпорации Facebook.

«Там обязательно примут его во внимание, и подобные прецеденты уже есть. Так, в Канаде гражданка страны подала иск на крупную американскую компанию и выиграла дело. А главное, суд США тогда признал, что этот вердикт имеет силу на территории США», - приводит слова Варгановой RT.

Напомним, что Хохлов помимо прекращения блокировки пользователей за использование его фамилии требует с американской компании возместить 150 миллионов рублей за причинение морального вреда.