Сергей Пиняев: Счастлив что забил за «Крылья» в Кубке, надеюсь, скоро повторю и в РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился впечатлениями от первых голов за клуб.

Напомним, что в матче группового этапа самарская команда разгромила ногинское «Знамя» со счетом 10:0. Пиняев оформил дубль. Хавбек отличился на 22-й и 30-я минутах.

«Счастлив открыть счет своим голам за «Крылья». Надеюсь, скоро повторю и в премьер-лиге. В матче с «Зенитом» вся команда рассчитывает только на победу. Могу лишь сказать, что «Крылья» движутся в правильном направлении», — цитирует 16-летнего игрока «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в российской премьер-лиге Пиняев провел семь матчей, в которых отметился голевой передачей.

Напомним, что после восьми туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место, набрав десять очков.