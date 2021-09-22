Тульский «Арсенал» разгромил брянское «Динамо» в Кубке России

Тульский «Арсенал» в гостевом матче второго тура группового этапа Кубка России победил брянское «Динамо» со счетом 6:1.
В составе победителей голами отличились Артем Сокол (11-я минута), Кирилл Панченко (14), Даниил Хлусевич (19), Кингс Кангва (44), Зурико Давиташвили (59) и Александру Тудорие (86).
У проигравших забил Максим Новиков (45).
Таким образом, «Динамо» проиграв обе игры в группе покидает турнир. «Арсенал» набрал три очка и догнал в таблице «Велес». В Москве 27 октября состоится решающая встреча за выход 1/8 финала.
Кубок России