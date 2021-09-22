Московское «Динамо» разгромило ставропольское в гостевом матче Кубка России

Московское «Динамо» с крупным счетом (6:0) обыграло одноименную команду из Ставрополя в гостевом матче второго тура группового этапа Кубка России.

В составе столичного клуба отличились Дмитрий Скопинцев (11-я минута), Денис Макаров (28), Константин Тюкавин (36), Даниил Фомин (47), Ярослав Гладышев (71) и Сильвестр Игбун (83).

Таким образом, московское «Динамо» набрало три очка и возглавило группу 11. На втором месте «Оренбург». У клуба ФНЛ также три очка. «Динамо» из Ставрополя (0 очков) заняло последнее место и покидает Кубок России.

Встреча, в которой будет разыграна путевка в 1/8 финала между московским «Динамо» и «Оренбургом», пройдет 27 октября.