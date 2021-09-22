Властимил Петржела: Карпин не простит Дзюбу за отказ от вызова в сборную России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на отказ форварда петербургской команды Артема Дзюбы выступать за сборную России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

«Дзюба, отказавшись от вызова сборную на октябрьские матчи, сделал огромную ошибку. Карпин такое не простит. Возможно, стоит говорить о завершении карьеры в сборной, ведь свой шанс при Карпине он больше не получит», – цитирует чешского специалиста «Метарейтинг».

Напомним, что Валерий Карпин включил нападающего в расширенный состав национальной команды на домашний матч со Словакией (8 октября) и выездную игру со Словенией (11 октября).