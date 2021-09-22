Голкипер «Уфы» Кузнецов гадал, когда отбивал пенальти

Вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов рассказал, как выиграл серию пенальти в Кубке России у махачкалинского клуба «Легион-Динамо» (1:1, 2:0, пен).

«Во время первых двух ударов прыгнул в один угол. Когда шел третий игрок бить, подумал, что трижды в один угол точно не ударят. И прыгнул в другой — на чуйке. Только когда их вратарь подошел к мячу, стоял до конца. А так — все наугад», - приводит слова Кузнецова Sport24.ru.

Напомним, что по регламенту Кубка России в случае ничьи в основное время матча на групповом этапе команды все равно пробивают серию пенальти, победивший получает два очка, проигравший - одно.

Таким образом, участник 1/8 финала Кубка России от этой группы определится 27 октября во Владикавказе, где «Алания», которая ранее победила махачкалинскую команду (3:2), сыграет с «Уфой»