«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Крал в старте, Влашич в запасе, Роналду вне заявки.

Стали известные стартовые составы встречи 1/16 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Байи, Линделеф, Диогу Далот, Теллес, Матич, Мата, Лингард, ван де Бек, Санчо, Марсьяль.

«Вест Хэм»: Ареоля, Доусон, Диоп, Фредерикс, Масуаку, Ярмоленко, Лансини, Крал, Нобл, Боуэн, Джонсон.

Отметим, что бывший игрок ЦСКА Никола Влашич может помочь «Вест Хэму» со скамейки запасных, а португалец Криштиану Роналду не был заявлен «МЮ» на игру.

Матч начнется на «Олд Траффорд» в 21:45 по московскому времени.