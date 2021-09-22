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«Монако» одержал вторую победу в сезоне, обыграв дома «Сент-Этьен», Головин вышел во втором тайме
22 сентября 21:54
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter AS Monaco

«Монако» одержал вторую победу в сезоне, обыграв дома «Сент-Этьен», Головин вышел во втором тайме

Команда Клода Пюэля не может выиграть со старта сезона.

«Монако» победил на своем поле «Сент-Этьен» в матче седьмого тура французской лиги 1.

В составе хозяев дубль оформил Виссам Бен-Йеддер. Нападающий монегасков отличился на 62-й (с пенальти) и 86-й минутах. Еще один мяч в активе Кевина Фолланда (27-я). Гости ответили точным ударом Дени Буанги (41-я).

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле после перерыва, но результативными действиями не отметился.

Добавим, что на 33-й минуте игрок «Сент-Этьена» Этьен Грин получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, подопечные Нико Ковача поднялись на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. «Сент-Этьен» располагается на 19-й строчке с тремя очками.

26 сентября «Монако» сыграет в гостях с «Клермоном». «Сент-Этьен» днем ранее встретится дома с «Ниццей».

источник: «Советский спорт»
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