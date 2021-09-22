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«Севилья» победила дома «Валенсию» и вышла на третье место
22 сентября 22:32
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter Sevilla FC

«Севилья» победила дома «Валенсию» и вышла на третье место

Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

В матче шестого тура чемпионата Испании «Севилья» переиграла на своем поле «Валенсию» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Алехандро Гомес (3-я минута) и Рафаэль Мир (22). Еще один мяч в свои ворота отправил Тони Лато (15). Единственный гол гостей в активе Уго Дуро (31).

Таким образом, «Севилья» набрала 11 очков и поднялась на третье место в таблице. «Валенсия» опустилась на четвертую строчку. У «летучих мышей» десять очков.

В следующем туре «Севилья» 25 сентября примет на своем поле «Эпаньол», а «Валенсия» сыграет дома с «Атлетико».

источник: «Советский спорт»
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