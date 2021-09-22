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Два гола Траоре принесли «Шахтеру» победу над киевским «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
22 сентября 23:00
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автор фото: ФК "Динамо" (Киев)

Два гола Траоре принесли «Шахтеру» победу над киевским «Динамо» в матче за Суперкубок Украины

Матч был перенесен с 24 июля из-за успешного выступления украинской сборной на чемпионате Европы.

Донецкий «Шахтер» переиграл киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:0.

Победу «горнякам» принесли дубль Лассины Траоре (30-я и 54-я минуты) и точный удар Алана Патрика (61-я).

Добавим, что «Шахтер» в девятый раз стал обладателем Суперкубка Украины. Это первый трофей наставника Роберто Де Дзерби у руля донецкой команды.

Отметим, что «Динамо» возглавляет таблицу чемпионата Украины, набрав 22 очка в восьми матчах. «Шахтер» располагается на второй строчке. У команды Де Дзерби 19 очков.

Суперкубок Украины

«Шахтер» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 3:0 (2:0)
Голы: Траоре, 30; 54, Патрик, 61.

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