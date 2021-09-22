Головин - об игровом времени в матче с «Сент-Этьеном»: Готов играть весь матч, но ротация неизбежна

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча 7-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1).

«Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит, всё нормально. Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут», — цитирует футболиста »Чемпионат».

Добавим, что Головин появился на поле после перерыва. Он заменил Элиота Матазо. Головин результативными действиями не отметился.