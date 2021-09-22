«Лестер» обыграл на выезде «Миллуолл» и вышел в следующий раунд Кубка лиги

«Лестер» переиграл в гостях «Миллуолл» в матче третьего раунда Кубка английской лиги - 2:0.
Автором первого мяча стал Адемола Лукман. Нападающий «Лестера» отличился на 50-й минуте. Увеличил преимущество гостей Келечи Ихеаначо (88).
Добавим, что подопечные Роджерса стартовали в текущем розыгрыше турнира. «Миллуолл» ранее победил «Кембридж Юнайтед» - 3:1.
Напомним, что 20 октября «Лестер» примет на своем поле «Спартак» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. В первом матче английский клуб сыграл вничью с итальянским «Наполи» (2:2).
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3-й раунд