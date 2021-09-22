Лансини принес «Вест Хэму» победу над «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка английской лиги

«Вест Хэм» переиграл в гостях «Манчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка английской лиги - 1:0.

Автором победного мяча стал Мануэль Лансини. Аргентинский полузащитник отличился на 9-й минуте встречи.

Отметим, что бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал вышел в стартовом составе «молотобойцев» и провел весь матч. Экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич появился на поле на 69-й минуте, но отметился результативными действиями за «Вест Хэм».

Добавим, что подопечные Давида Мойеса занимают восьмое место в таблице АПЛ, набрав восемь очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке. У манкунианцев 13 очков.

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