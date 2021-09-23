Фанаты «Анже» и «Марселя» устроили массовую драку после финального свистка (фото)

После матча седьмого тура чемпионата Франции «Анже» - «Марсель» между болельщиками произошла массовая драка, сообщает RMC Sport.

По словам источника, болельщики «Марселя» после финального свистка вырвались на поле и побежали к болельщикам «Анже». Болельщики обеих команд оказались на поле и завязали массовую драку, в ходе которой было повреждено оборудование стадиона.

Отметим, что это не первый скандал с участием «Марселя» в текущем сезоне чемпионата Франции. Ранее в матче третьего тура французской Лиги 1 «Ницца» - «Марсель» болельщики хозяев массово выбегали на поле и дрались с футболистами.