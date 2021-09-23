Артета остался доволен посещаемостью Кубка английской лиги

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отметил посещаемость матча после победы над «Уимблдоном» (3:0) в 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Видеть 50 000 болельщиков на стадионе во время матча Кубка английской лиги в среду вечером - это нечто особенное. Такое случается нечасто», - цитирует пресс-служба клуба Артету

«Арсенал» встретится с «Лидсом» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Отметим, что «Арсенал» по итогам первых трех туров АПЛ шел на последнем месте, и лишь в недавних матчах с «Норвичем» и «Бернли» смог улучшить свое турнирное положение, набрав шесть баллов.