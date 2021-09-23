ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 сентября 09:02
автор: Александр Бойченко

«Фламенго» обыграл эквадорскую «Барселону» в Кубке Либертадорес, Луис провел дебютную игру за хозяев

Матч завершился со счетом 2:0.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Маракана - Марио Филью» состоялся первый матч полуфинала Кубка Либертадорес, в котором «Фламенго» принимал эквадорскую «Барселону». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Счет открылся на 21-й минуте - нападающий Бруно Энрике отличился с передачи экс-футболиста «Интера» Габриэля. К концу тайма ему удалось забить дубль, и ему ассистировал бывший игрок ЦСКА Витиньо. По итогам второго тайма преимущество было у хозяев, однако счет на табло не изменился - 2:0.

Отметим, что в этой игре за «Фламенго» дебютировал знаменитый 34-летний защитник Давид Луис.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 30 сентября, в Эквадоре (Гуаякиль) на стадионе «Монументаль». Начало встречи - 3:30 мск.

Кубок Либертадорес
Полуфинал
«Фламенго (Бразилия) - «Барселона (Эквадор) 2:0 (2:0).
Голы: Энрике 21, Энрике 38

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Здравствуйте, я Кирилл. Капризов наконец-то определился с будущимЭкс-нападающий российского клуба может возглавить Федерацию футбола КамерунаРоссийские футболистки разгромили Черногорию в отборе к ЧМ-2023Мгновенная реакция Карпина на отказ Дзюбы о сборной РоссииУргант описал емкой фразой поступок ДзюбыУкраинская бегунья о лишении победы из-за размера груди
Заплатят ли Хохлову за «неполиткорректную» фамилию 150 миллионов? Как главный тренер «Ротора» подал в суд на «Фейсбук»
Социальная сеть «Фейсбук» блокируют страницы пользователей за упоминание фамилии Хохлов. По мнению американцев, это трактуется как пренебрежение к украинцам. Причем делается это без разбора того, в каком контексте используется данное сочетание букв.
Капризов счастлив, «Миннесота» тоже. Как наша новая суперзвезда НХЛ заключила пятилетний контракт с «дикарями»
Эпопея с подписанием нового соглашения лучшего новичка НХЛ-2020/21 Кирилла Капризова с клубом «Миннесота Уайлд» благополучно завершена.
Рейтинг цифровых сервисов для занятия спортом. Итоги опроса москвичей
Департамент спорта Москвы провел социологическое исследование для оценки перспектив развития цифровых сервисов среди столичных спортсменов-любителей.
«Контракт с НХЛ — это тоже поддержка российского хоккея». Дмитрий Маневич — о начале партнерства «Лиги Ставок» с ведущей хоккейной лигой мира
Директор департамента маркетинга «Лиги Ставок» Дмитрий Маневич прокомментировал «Плеймейкеру» подписание трехлетнего контракта с Национальной хоккейной лигой, которая получила в лице ведущей отечественной букмекерской компании первого в истории эксклюзивного партнера в России и странах СНГ.
У НХЛ появился первый эксклюзивный партнер в России и СНГ! Это букмекерская компания «Лига Ставок»
БК «Лига Ставок» и Национальная хоккейная лига объявили о старте партнерства.
От героя до изгоя. Почему Дзюбе надо навсегда закрыть дорогу в сборную
Отказ недавнего капитана национальной команды ехать на сбор перед отборочными матчами ЧМ-2022 со Словакией и Словенией может иметь для него катастрофические последствия.
«Это не предательство, на месте Артема мог бы поступить так же». Мостовой — об отказе Дзюбы приезжать в сборную
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения Валерия Карпина в национальную команду на октябрьские матчи.
Венгр не прижился — поможет ли португалец? Что за Перейра будет рулить российскими футбольными судьями
У российских арбитров будет новый руководитель: 64-летний португалец Витор Мелу Перейра сменит на посту руководителя департамента судейства РФС венгра Виктора Кашшаи.
Пора менять музыканта? Роман «Спартака» с Виторией не сложился, и дальше будет только хуже
После поражения в дерби от ЦСКА (0:1) главный тренер «Спартака» Руй Витория сетует на случайность результата. Но статистика его выступлений говорит об обратном.
Заболотный стал героем дерби, но Дзюба — вне конкуренции. Похоже, у Карпина теперь нет выбора
20 сентября стал днем Артема Дзюбы. Опальный форвард, которого новый главный тренер сборной России Валерий Карпин отцепил от сентябрьских матчей отбора к ЧМ-2022, наконец-то снова оказался в центре внимания.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика