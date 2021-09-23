«Фламенго» обыграл эквадорскую «Барселону» в Кубке Либертадорес, Луис провел дебютную игру за хозяев

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Маракана - Марио Филью» состоялся первый матч полуфинала Кубка Либертадорес, в котором «Фламенго» принимал эквадорскую «Барселону». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Счет открылся на 21-й минуте - нападающий Бруно Энрике отличился с передачи экс-футболиста «Интера» Габриэля. К концу тайма ему удалось забить дубль, и ему ассистировал бывший игрок ЦСКА Витиньо. По итогам второго тайма преимущество было у хозяев, однако счет на табло не изменился - 2:0.

Отметим, что в этой игре за «Фламенго» дебютировал знаменитый 34-летний защитник Давид Луис.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 30 сентября, в Эквадоре (Гуаякиль) на стадионе «Монументаль». Начало встречи - 3:30 мск.

Кубок Либертадорес

Полуфинал

«Фламенго (Бразилия) - «Барселона (Эквадор) 2:0 (2:0).

Голы: Энрике 21, Энрике 38