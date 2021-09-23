Тухель отреагировал на Вернера, прервашего голевую засуху

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поддержал нападающего Тимо Вернера после матча против «Астон Виллы» в рамках Кубка английской лиги. Немец прервал голевую засуху, и «синие» выиграли серию пенальти - 4:3.

«Наша задача - создавать ему голевые ситуации, и в них уже все зависит от него. Нет лучшего ощущения для нападающего, чем забитые голы.

Следующий раунд? В очередной раз нас ждет соперник из Премьер-лиги (»Лидс»), и это, конечно, будет непросто», - цитирует Тухеля пресс-служба «аристократов».

Отметим, что в текущем сезоне на счету Вернера четыре проведенных матча за «Челси» в АПЛ, в которых он смог отдать одну результативную передачу.