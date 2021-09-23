«Реал» показывает лучшую результативность в Ла Лиге с сезона-1987/88

В среду, 22 сентября, состоялся матч шестого тура Ла Лиги «Реал» - «Мальорка». Встреча завершилась победой мадридцев со счетом 6:1.
Подопечные Карло Анчелотти забили 21 мяч в первых шести матчах чемпионата. Это лучший результат команды с сезона 1987/88 года - тогда «Мадрид» забил 26 голов.
Наибольший вклад внес нападающий Карим Бензема, забивший восемь мячей в шести матчах. Также у француза лучший показатель голевых передач - семь.
В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом».
источник: «Советский спорт»