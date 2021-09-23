Бензема забил 200 гол в чемпионате Испании

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил дубль в шестом туре испанской Ла Лиги против «Мальорки».
Таким образом, форвард мадридской команды забил 200 голов в высшем дивизионе испанского футбола.
33-летний француз стал десятым игроком в истории Ла Лиги, забившим 200 голов в Ла Лиге.
Отметим, что игра против «Мальорки» завершилась со счетом 6:1 в пользу «сливочных», что помогло команде Карло Анчелотти поставить рекорд по результативности (21 гол в шести турах) с 1987 года.
источник: «Советский спорт»