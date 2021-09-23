Луческу обвинил донецкий «Шахтер» в агрессии после поражения «Динамо» в Суперкубке

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:3) в матче за Суперкубок Украины. Он считает, что соперник проявил неуважение к его команде.

«Здесь нечего комментировать», - цитирует Луческу Tribuna.com. - «Шахтер» был лучше. Была игра, которая могла не состояться, потому что мы - обладатели чемпионата и Кубка. Но сегодня они хотели добиться большего. Хотя в начале матча у нас были хорошие возможности.

Что мне не понравилось, так это атмосфера. Я так и не понял, почему все выбежали на поле со скамейки запасных. Почему все вели себя так агрессивно? Я не могу этого понять. Почему столько агрессии? Зачем столько зла?»

Таким образом, «горняки» в девятый раз в своей истории стали триумфаторами Суперкубка. На счету «Шахтера» также 13 титулов чемпионов Украины и 13 титулов обладателей Кубка страны. Среди международных достижений стоит отметить завоеванный Кубок УЕФА в 2009 году.