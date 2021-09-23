Крал остался доволен игрой «Вест Хэма» против «Манчестер Юнайтед» в кубковом матче

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», опубликовал в своем Instagram пост после дебютного матча за английский клуб.

В 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

« Вот это вечер! Мой дебют и отличная командная победа! Мы в следующем раунде! »- написал Крал.

Добавим, что чешский футболист защищал цвета московской команды в период с 2019 по 2021 год. Всего за красно-белых он провел 60 матчей, отдав шесть результативных передач. В прошлом сезоне игрок вместе с клубом стал серебряным призером чемпионата России.