Тренер «Метца» осудил поведение Мбаппе после матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Метца» Фредерик Антонетти раскритиковал поведение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мне нравится Мбаппе, но если он хочет, чтобы его любили, он должен вести себя по-другому. Для него было бы хорошо, если бы он стал скромнее», - цитирует Антонетти L'Equipe.

Напомним, 22 сентября «Метц» и «Пари Сен-Жермен» встретились во Французской лиге 1. Команды играли на муниципальном стадионе «Сен-Симфорьен». Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу парижан.

На 95-й минуте Ашраф Хакими забил гол, благодаря чему «Пари Сен-Жермен» одержал седьмую подряд победу в чемпионате. Килиан Мбаппе подбежал к голкиперу «Метца» и что-то крикнул ему, что спровоцировало столкновение на поле.

Напомним, в этом матче не принимал участие Месси, у которого была выявлена травма после матча с «Лионом». На счету аргентинца три проведенных матча за «ПСЖ», в которых он не смог оформить результативных действий.