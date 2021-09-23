Маурисио Почеттино: Все соперники настроены нас обыграть, мы должны быть готовы к этому

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал победу над Метцем (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Франции.

«Это очень хорошо, что мы выиграли, потому что, когда ты выигрываешь, всегда легче продолжать работу. Команде важно создать что-то особенное. Такие победы помогают нам становиться лучше, развиваться и строить то, что мы хотим. В субботу предстоит тяжелый матч с «Монпелье», все соперники настроены обыграть нас. Конечно, нам нужно быть готовыми, и я думаю, мы справимся», - цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».

Напомним, после семи туров в Лиге 1 «ПСЖ» занимает первую строчку с 21 очком, обыграв всех соперников в стартовых турах. В следующем матче подопечным Почеттино предстоит встретиться с «Монпелье», занимающим десятую строчку с девятью очками.