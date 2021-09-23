Де Лигт может перейти в «Челси» за 120 миллионов евро

Центральный защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации The Mirror, 22-летнего нидерландца намерен подписать «Челси». Ожидается, что сделка по переходу футболиста в стан лондонского клуба составит 120 миллионов евро.

Как сообщает источник, руководство «синих» рассматривает игрока в качестве возможной замены Антонио Рюдигеру, с которым им пока не удается договориться об условиях нового контракта.

Напомним, де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринцев 80 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.