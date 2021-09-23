Тимо Вернер - о своем голе: Здорово вернуть свою фамилию на табло

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал свой первый гол за команду в сезоне 2021/22 в третьем раунде Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (1:1; 4:3 по пенальти).

«Было приятно слышать, как фанаты снова скандировали мое имя. Приятно вернуть свою фамилию на табло. Гол раскрывает игру. В первом тайме и у нас, и у «Астон Виллы» были проблемы, обе команды были пассивны. После гола мы оказались под давлением и потеряли контроль, позволили сопернику сравнять счет, но после этого показали хорошую реакцию и смогли выиграть в серии пенальти», - цитирует Вернера Goal.com.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Вернера четыре проведенных матча за «Челси» в АПЛ, в которых он смог отдать одну результативную передачу.