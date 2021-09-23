Владислав Яковлев: ЦСКА привез сильный состав в Ижевск

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился своими ожиданиями от матча элитного группового раунда Кубка России против ижевского «Зенита».

«Это наша первая кубковая игра в сезоне. Не надо смотреть на то, в какой лиге играет соперник и какие у него результаты в последних играх. Важно оттолкнуться от своей игры и должным образом настроиться. В Ижевск приехал сильный состав, за исключением нескольких лидеров тренеры взяли всю основу, и это само по себе говорит о наших намерениях в Кубке», - приводит пресс-служба армейцев слова Яковлева.

Напомним, армейцы выступают в одной группе Кубка России еще с липецким «Металлургом», который играет в Футбольной национальной лиге. Старт сегодняшнего матча запланирован на 14:15 мск.