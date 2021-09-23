Сергей Пиняев: Интерес европейских клубов ко мне? Когда позовут, тогда и пойду

Фланговый нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оценил свой возможный переход в один из европейских клубов.

Добавим, что во вчерашнем матче Кубка России против ногинского «Знамени» (10:0) 16-летний футболист отличился дублем, а также записал на свой счет результативную передачу.

– Как отношусь к интересу европейских клубов ко мне? Когда позовут, тогда и пойду. На данный момент я сосредоточен на выступлениях за «Крылья Советов», – цитирует Пиняева Sport24.

Напомним, Пиняев является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» он присоединился в июле этого года. За самарскую команду форвард отыграл восемь матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.