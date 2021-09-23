Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к бывшим руководителям «Тамбова»

Правоохранительные органы проводят обыски у бывшего генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой, а также экс-спортивного директора клуба Павла Худякова.

Как сообщает Telegram-канал Baza, данные оперативные мероприятия связаны с уголовным делом по статье «Мошенничество».

Напомним, что в 2020 году в отношении Коноваловой возбудили уголовное дело по причине долгов по зарплате перед игроками «Тамбова», а также сотрудниками клуба. Отмечалось, что размер предполагаемой задолженности составлял более 150 миллионов рублей.

После окончания сезона-2020/21 «Тамбов» был признан банкротом. Ранее клуб выступал в чемпионате России на протяжении двух сезонов кряду. В данный момент общая сумма кредиторской задолженности команды оценивается в 536,8 миллионов рублей.