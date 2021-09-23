Джанни Инфантино: Россия - великая футбольная держава

Лучший чемпионат мира по футболу прошел в России. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Россия принимала чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом Инфантино заявил в Нью-Йорке. По словам Инфантино, Россия - великая футбольная держава. «Вам просто нужно продолжать играть и тренироваться», - сказал чиновник, отвечая на вопрос, верит ли он в возможности сборной России по футболу, Инфантино сказал: «Конечно, верю, абсолютно уверен», - передает слова президента ФИФА «МК-Спорт» со ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходил в России летом 2018 года. Победителем стала сборная Франции. Сборная России вышла в четвертьфинал, где уступила будущим финалистам турнира сборной Хорватии в серии пенальти (2:2, СП 3:4)