«Барселона» заинтересована в том, чтобы клуб возглавил Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может занять аналогичную должность в «Барселоне».

Согласно информации RT, ссылающийся на Sport.es, каталонский клуб готов выплатить сумму отступных в размере 1,8 миллионов евро за 48-летнего специалиста.

Добавим, что еще одним претендентом на пост наставника сине-гранатовых является экс-полузащитник испанской команды Хави.

Мартинес возглавил сборную Бельгии в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда одержала 50 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.

Напомним, в данный момент «Барселону» возглавляет Рональд Куман. После четырех сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании каталонцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.