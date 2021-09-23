Сергей Ташуев: Глобальным успехом «Чайки» будет победа в финале Кубка России

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды в матче с «Ростовом» (1:0) и выход в 1/8 финала Кубка России.

«У нас интересная команда, по составу явно не на вторую лигу. Общались с президентом клуба Андреем Чайкой. Он сказал, что если совершим это действие, то это будет новая страница в истории клуба. Глобальный успех — надо выигрывать Кубок или хотя бы выходить в финал. Однако и этот достаточно большой локальный успех будет занесён в небольшую пока историю клуба, в его летопись», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «Чайки».

Напомним, в начале этого сезона «Чайка» была исключена из розыгрыша Футбольной национальной лиги. Клуб был пойман на трех договорных матчах. В настоящее время клуб выступает в зоне «Юг» ФНЛ-2, где занимает пятое место с 19 очками.