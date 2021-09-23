Виктор Гончаренко: «Краснодар» желает пройти в Кубке России как можно дальше

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Ленинградцем» (2:0) в матче группового этапа Кубка России.

Напомним, что во вчерашней встрече в составе «быков» голы забили полузащитники Александр Черников и Гжегож Крыховяк.

– Мы не ожидали простой игры, потому что такие кубковые матчи характеризуются тем, что для хозяев это самая важная игра в сезоне. Соответственно, уровень их мотивации очень высокий. Мы со всей серьезностью подошли. Да, была ротация, кому-то дали паузу, но привезли основной состав, потому что есть желание пройти в Кубке как можно дальше, – сказал Гончаренко журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что помимо «Ленинградца», соперником «Краснодара» на групповом этапе Кубка России стала «Кубань». Очная встреча краснодарских команд состоится 27 октября.

В прошлом сезоне «быки» дошли до стадии 1/8 финала, уступив «Сочи» со счетом 1:2.