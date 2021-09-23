«Барселона» рассматривает Анри в качестве главного тренера клуба

«Барселона» рассматривает вариант приглашения бывшего форварда сине-гранатовых Тьерри Анри на пост главного тренера клуба
Последней клубной работой Анри был «Монреаль Импэкт». Специалист взял на себя руководство канадской командой в ноябре 2019 года, а ушел в феврале 2021 года по семейным обстоятельствам. Ранее он возглавлял «Монако» с 2018 по 2019 годы, однако на этом посту у француза не получилось себя показать. 24 января 2019 года Анри был отстранен от команды из-за конфликтов с игроками клуба, а на следующий был был уволен. На момент отставки «Монако» занимало предпоследнее место в Лиге 1.
источник: El Mundo Deportivo