УЕФА в два раза увеличит призовые на женском Евро-2022

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил увеличение выплат всем участникам женского чемпионата Европы 2022 года, который состоится в Англии летом следующего года.

16 команд, участвующих в женском Евро-2022, разделят сумму в 16 миллионов евро, что вдвое превышает общий призовой фонд в 8 миллионов евро, распределенный на Евро-2017 в Нидерландах. Распределение средств включает повышенные гарантированные суммы и бонусы за результаты на групповом этапе.

Кроме того, впервые Исполнительный комитет УЕФА одобрил введение программы поощрения клубов, предоставив 4,5 миллиона евро для поощрения европейских клубов, игроки которых будут участвовать в финальном этапе чемпионата Европы среди женщин и, таким образом, внесут свой вклад в большой успех турнира.

Напомним, что Евро-2022 среди женских сборных пройдет в Англии. Матч-открытия состоится на «Олд Траффорд», а финальный поединок - на «Уэмбли». Во второй раз в истории в финальном турнире женского Евро сыграют 16 команд.