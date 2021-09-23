Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Кубка России против «Зенита» из Ижевска

Пресс-служба ЦСКА объявила о том, кто из игроков армейцев начнет матч группового этапа Кубка России против ижевского «Зенита» с первых минут.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 23 сентября. Начало – в 14:15 мск.

Состав красно-синих на предстоящую игру выглядит следующим образом: Тороп, Набабкин, Каптилович, Бистрович, Дауров, Багринцев, Мухин, Бохинен, Кучаев, Ахметов, Яковлев.

Добавим, что на скамейке запасных осталиcь: Боков, Дивеев, Зайнутдинов, Обляков, Чалов, Эджуке, Заболотный,

Помимо «Зенита» из Ижевска, соперником подопечных Алексея Березуцкого по группе стал липецкий «Металлург».