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23 сентября 13:06
автор: Владислав Корегин

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Кубка России против «Зенита» из Ижевска

Игра пройдет сегодня в 14:15 мск.

Пресс-служба ЦСКА объявила о том, кто из игроков армейцев начнет матч группового этапа Кубка России против ижевского «Зенита» с первых минут.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 23 сентября. Начало – в 14:15 мск.

Состав красно-синих на предстоящую игру выглядит следующим образом: Тороп, Набабкин, Каптилович, Бистрович, Дауров, Багринцев, Мухин, Бохинен, Кучаев, Ахметов, Яковлев.

Добавим, что на скамейке запасных осталиcь: Боков, Дивеев, Зайнутдинов, Обляков, Чалов, Эджуке, Заболотный,

Помимо «Зенита» из Ижевска, соперником подопечных Алексея Березуцкого по группе стал липецкий «Металлург».

источник: ПФК ЦСКА
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